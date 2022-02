I giovani dell’Inter crescono: Stankovic e Oristanio protagonisti nella cavalcata del Volendam

Il portiere Filip Stankovic, figlio di Dejan, e il centrocampista Gaetano Oristanio stanno crescendo (e bene) al Volendam. In prestito dall’Inter, i due giovani talenti stanno vivendo una stagione d’oro in Olanda…

Redazione DDD

di Sergio Pace -

All’estero per crescere e maturare. Questo l’obiettivo con cui Filip Stankovic, figlio del campione nerazzurro Dejan, e Gaetano Oristanio sono partiti da Milano per raggiungere l’Olanda l’estate scorsa. I due giovani, fino all’anno scorso protagonisti con l’Inter Primavera di Armando Madonna, sono arrivati in prestito al Volendam, club di Eerste Divisie che sta lottando per la promozione in Eredivisie (da queste parti manca dalla stagione 2008/2009).

7 clean sheet: sicurezza Stankovic

Il 19enne portiere, Filip Stankovic, è partito titolare 17 volte su 24 gare giocate dal Volendam nell’attuale EersteDivise. Dal 1’ alla prima di campionato (il 6 agosto 2021), Stankovic ha collezionato 7 clean sheet in stagione, ottenendo quasi sempre ottimi voti in pagella. Alla seconda giornata è arrivato anche un cartellino rosso per fallo da ultimo uomo. Da quel momento in poi, però, il numero 1 serbo ha ripreso il suo posto tra i pali, diventando una sicurezza nel reparto difensivo della squadra. Se il Volendam è primo in classifica con 59 punti (17 vittorie, 8 pareggi e una sola sconfitta, con 58 gol fatti e 30 subiti), a +7 sull’Emmen secondo, e lotta per la promozione diretta in Eredivisie, deve dire grazie anche alle prodezze del 19enne portiere, figlio di Dejan Stankovic.

Fantasia e giocate: Oristanio ha il 10 sulle spalle

A far compagnia a Filip nella sua avventura olandese c’è anche Gaetano Oristanio. Cinque gol con l’InterPrimavera nello scorso campionato, prima di trasferirsi al Volendam in prestito. Utilizzato spesso da mezzala destra nel 4-3-3 del tecnico Wim Jonk (ma anche come esterno offensivo), il mancino classe 2002 porta il numero 10 sulle spalle. In campionato ha collezionato sin qui 23 presenze, di cui 20 da titolare, e ha messo a segno 4 reti. In OlandaStankovic e Oristanio si stanno facendo le ossa per poi tornare alla base con un bagaglio più ampio di esperienze e conoscenze. E magari con un titolo in tasca. Entrambi ci sperano. Nel frattempo l’Inter guarda interessata.