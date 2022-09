I “Militari” battoni i “Cani”: Dinamo Bucarest ko nel derby dell’Arena Nationala

Coreografie d'altro bordo sugli spalti ed equilibrio in campo: così il derby cadetto di Bucarest

I "Militarii" della CSA Steaua, che si sentono i veri eredi della Steaua al contrario della FCSB Bucarest di Becali che milita nella massima serie, sono rientrati dagli spogliatoi molto meglio attrezzati e si sono portati in vantaggio al 50esimo, quando Bogdan Chipirliu ha segnato con un bel tiro.

A seguito del risultato (Dinamo-Steaua 1-2) in quello che molti considerano il vero Eternul derby di Bucarest, la Dinamo occupa il 12' posto, con soli 6 punti accumulati in altrettante partite. Dal canto suo, la CSA Steaua è salita in prima posizione, con i giocatori di Daniel Oprița che hanno accumulato 13 punti.