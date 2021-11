I politici tedeschi danno l’ok: il derby di Berlino sarà sold out

Molti tifosi speravano di ricevere questa notizia...

Il nuovo regolamento del Senato di Berlino, il governo della città-stato berlinese, apre la strada a un derby tutto esaurito tra Union Berlino e Hertha Berlino il 20 novembre allo stadio Alte Försterei. L'Union aveva ultimamente applicato una regola diversa contro il Bayern Monaco (Union sconfitta 2-5) per non escludere nessuno: capienza di 16.509 tifosi. La nuova ordinanza sulla protezione dalle infezioni consente ora 22.012 visitatori, il sold out.

Sylvia Schwab, portavoce del Dipartimento per gli affari interni e lo sport del Senato, ha dichiarato: "Secondo l'ordinanza sul controllo delle infezioni che è stata approvata, ci devono essere prerequisiti per poter richiedere eventi con oltre 2000 persone presenti contemporaneamente in una zona 2G. Insieme alla domanda deve essere presentato un piano di igiene corrispondente. Una limitazione generale del numero di spettatori non è invece prevista in condizioni 3G", che saranno quelle del derby di sabato 20 novembre.