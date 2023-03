I proprietari della Premier League rischiano la squalifica per violazione dei diritti umani

I gruppi per i diritti umani hanno criticato le nuove regole della Premier League. La nuova regola sulla proprietà della Premier League influisce sulla trattativa per il Manchester United e preoccupazioni lo sceicco Jassim

Redazione DDD

Le nuove misure includono un elenco del governo per determinare chi può possedere i club. Tuttavia, la proprietà saudita del Newcastle United e la potenziale acquisizione del Manchester United da parte dello sceicco del Qatar Jassim non sono interessate dalle nuove regole. Le misure, che includono un test formale sui diritti umani per potenziali proprietari e amministratori, sono state approvate in una recente assemblea degli azionisti. Le nuove regole vedranno anche il Regolamento Globale delle Sanzioni sui Diritti Umani del Governo utilizzato come test “oggettivo” sui potenziali proprietari.

Tutti gli attuali proprietari e direttori saranno valutati su base annuale

Il Consiglio Direttivo della Lega avrà ora il potere di impedire la nomina di eventuali nuovi amministratori o proprietari se indagati per “evento interdittivo”. I potenziali proprietari dovranno anche affrontare l'obbligo di soddisfare un elenco pubblicato di "Materiali di acquisizione" che devono essere forniti alla Lega come parte del processo di due diligence. La repressione fa parte di una serie di modifiche all'attuale test di proprietari e direttori, in vista dell'arrivo della proposta di regolamentazione indipendente del calcio da parte del governo. Le misure sono state concordate "all'unanimità" dai dirigenti del club. Le nuove regole vedranno anche a qualsiasi individuo con una quota del 25% in un club il divieto di detenere più del 9,9% di un'altra squadra della Premier League, riducendo la soglia per quello che è considerato "controllo" di un club dall'attuale 30%.

Anche gli amministratori delegati del club saranno sottoposti al test, insieme a tutti i funzionari senior del club che firmano documenti normativi critici. I capi della Lega avranno anche poteri più ampi per agire contro gli amministratori coinvolti in azioni concorsuali. Chiunque sia stato bandito dalla Charity Commission, dalla FCA, dalla Prudential Conduct Authority, dall'HMRC e dalla Gambling Commission dovrà ora affrontare anche l'avvio dai ruoli dei club della Premier League.

Le nuove regole avrebbero visto Roman Abramovich automaticamente espulso quando è stato inserito nell'elenco delle sanzioni del governo l'anno scorso. La Lega ha anche accettato di pubblicare i nomi di tutte le persone in un nuovo elenco vietato, aggiornato ogni stagione. Un portavoce della Premier League ha dichiarato: "Ciò includerà reati che comportano violenza, corruzione, frode, evasione fiscale e crimini d'odio". La Premier League è uno dei campionati di calcio più famosi e redditizi al mondo. È quindi essenziale che sia gestito da proprietari responsabili che si impegnino per il successo a lungo termine dei loro club. Le nuove regole contribuiranno a garantire che ciò avvenga e forniranno una maggiore protezione sia per i tifosi che per i club.