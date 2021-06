I tifosi con il drone durante l’intervallo: una bara e minacce ai giocatori del Vasco da Gama

A metà della partita contro la Regatas, per la Serie B in Brasile, un drone con un messaggio forte e preoccupante ha sorvolato lo stadio

Il Vasco da Gama, uno dei club con più storia in Brasile, sta attraversando un presente difficile. Dopo la retrocessione in Serie B a febbraio, la squadra di Rio de Janeiro ha avuto un inizio discontinuo anche in seconda categoria e i tifosi sono scoppiati di rabbia, al punto da minacciare i giocatori.