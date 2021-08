I tifosi del Besiktas a fine partita: tutto lo stadio, cori xenofobi contro i rifugiati!

Al termine della partita vinta 3-0 in casa dal Besiktas sul Caykur Rizespor, i tifosi locali hanno pronunciato numerosi cori xenofobi. "Non vogliamo rifugiati in Turchia", le loro parole.

Redazione DDD

L'episodio negativo del venerdì sera di gare ufficiali è avvenuto in Turchia, nello specifico allo stadio del Besiktas. Terminato l'incontro tra la squadra di casa di Sergen Yalcin e il Caykur Rizespor, i tifosi locali si sono dedicati a cori xenofobi contro i più svantaggiati. L'intero stadio ha urlato al ritmo di "non vogliamo rifugiati in Turchia". Alcune deplorevoli grida della folla che hanno rimproverato alcune persone che soffrono da molti anni e che hanno lasciato il loro paese per fuggire verso una vita migliore.

La crisi migratoria è iniziata nel 2015 quando ci sono state massicce marce di immigrati in Europa. Le ragioni erano le terribili condizioni in cui vivevano nelle nazioni corrispondenti, poiché sfuggivano alla guerra, alla fame e alla miseria. Non si sa ancora con certezza se il club turco riceverà una sanzione o una punizione per tali cori, ma è dimostrato ancora una volta che ci sono ancora persone che confondono cosa sia veramente il calcio rispetto ai diritti umani e alle aspettative di una vita migliore.