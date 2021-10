I tifosi del Mainz sgridano quelli dell’Union Berlino: “Mai più antisemitismo allo stadio”

In Union Berlino-Maccabi Haifa, qualche tifoso tedesco aveva cercato di dare fuoco ad una bandiera israeliana

Diversi insulti antisemiti sono stati segnalati lo scorso 30 settembre, quando l'Union Berlino ha ospitato il Maccabi Haifa in Conference League, vincendo 3-0. Gli ultras del Mainz hanno usato la partita contro la stessa Union Berlino, persa 2-1 in casa. proprio per mostrare solidarietà alle vittime dell'odio ebraico: “Contro ogni forma di antisemitismo”, recitava lo striscione.