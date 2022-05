I tifosi del Manchester United lasciano lo stadio al minuto 73

...17 sono gli anni della proprietà Glazer che i tifosi United non vogliono più...

Altra stagione difficile dalle parti di Old Trafford. Il Manchester United, nonostante la vittoria per 3-0 contro il Brentford, non trova pace perché la Champions League sembra ormai essere sfuggita di mano. I tifosi dei Red Devils sono esausti e frustrati e dopo diversi anni senza trofei lo United avrebbe bisogno di un’inversione di rotta. Sulla barca è già salito Erik ten Hag che chiuderà la stagione all’Ajax per poi sbarcare in Inghilterra e iniziare la nuova avventura nel nuovo club.