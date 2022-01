I tifosi Dinamo snobbano il derby di Bucarest: i rivali “I biglietti li compriamo noi, vi aiutiamo…”

Martedì sera sono stati venduti poco più di mille biglietti per il derby Dinamo-FCSB. Gli organizzatori possono occupare solo il 30% della capienza dello stadio.

Il derby Dinamo Bucarest-FCSB Bucarest si giocherà domenica 30 gennaio alle 20.00. La partita più attesa della Lega 1 dai tifosi si giocherà domenica sera in un'atmosfera desolata. Fino a ieri poco più di mille biglietti erano stati acquistati dai tifosi della Dinamo dei quasi 5.000 messi in vendita. Questo è il 30% della capacità dell'arena di Stefano il Grande. La FCSB che si ispira alla ex Steaua Bucarest è seconda in classifica, la Dinamo penultima. I tifosi sono in contestazione e non acquistano i biglietti, temendo la sconfitta. Eppure la Dinamo Bucarest ha preparato per il derby una maglia speciale, con i nomi di tanti suoi tifosi stampati vicino allo stemma del club...

Se in passato gli ultras della Dinamo esaurivano i biglietti per il grande Derby in pochi giorni, ora la situazione è completamente diversa. "Solo 1.000 biglietti in 10 giorni", hanno annunciato ieri i funzionari biancorossi. Che continuano: "La stragrande maggioranza dei biglietti è sul prato e nella tribuna I. I primi acquistati sono stati quelli da 60 e 200 lei". Anche se la partita si giocherà in condizioni particolari, i giocatori della Dinamo sperano comunque che entro domenica sera i biglietti siano esauriti, anche per salvare il club dal caos finanziario. Dei 5.000 biglietti, 200 andranno ai rivali dell'FCSB. "Dalle informazioni che abbiamo, riceveremo solo 200 biglietti. Non sappiamo come condividerli, chi può andarci e chi può restare a casa. Visto che quelli della Dinamo non li comprano, datecene di più! Promettiamo di comprarli tutti e di farli uscire di nuovo dalla fame…” è stato il messaggio ironico degli ultras dell'FCSB North Lawn.