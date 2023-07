Il Bayern punta forte sull’uomo-derby di Londra: incontro al vertice per Harry Kane

Senza attaccante dopo la partenza di Robert Lewandowski passato al Barcellona, ​​​​il Bayern Monaco ha fallito il primo tentativo di sostituzione. A 1 anno dall'acquisto di Sadio Mané, i bavaresi stanno già cercando una via d'uscita per il senegalese.

Dopo le prime offerte al Tottenham, rifiutate dal club inglese, entrambe le squadre si sono incontrate a Londra per discutere della firma di Kane, free agent nel 2024, come sottolinea Bild.

Ma la posizione della squadra degli Spurs rimane esattamente la stessa: non accetteranno meno di 100 milioni di euro per la loro stella e loro capitano. Il Bayern sarebbe in questo caso costretto a pagare una grossa cifra per l'attaccante.