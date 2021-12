Il Belgio chiude gli stadi al pubblico

Il primo ministro belga, Alexander de Croo, ha annunciato la chiusura degli stadi a partire da domenica prossima a causa della preoccupazione generata dalla variante omicron.

Il Belgio non consentirà lo svolgimento di competizioni sportive con il pubblico né al chiuso né all'aperto da domenica prossima a causa della preoccupazione generata dalla variante omicron, come hanno annunciato mercoledì le autorità. "Il nostro Paese conosce da tre settimane un insieme abbastanza stabile di misure per combattere la variante delta e quelle misure hanno avuto effetto" ma è chiaro che "dobbiamo preoccuparci della variante omicron" , ha dichiarato in conferenza stampa il primo ministro Alexander de Croo.

Nonostante i contagi siano diminuiti da tre settimane e l'incidenza cumulata sia passata dagli oltre 2.100 punti di fine novembre ai 1.293 punti di oggi, Governo e Regioni hanno concordato di vietare gli eventi pubblici al chiuso, come cinema, teatri e sale da concerto, e alcune attività all'aperto. Tra questi, la celebrazione delle competizioni sportive con il pubblico, affinché gli stadi non possano accogliere i tifosi sugli spalti, come era già successo in altre ondate di contagi in Belgio durante la pandemia. Le nuove restrizioni, oltre a quelle già in vigore, come il telelavoro o la chiusura notturna di bar e ristoranti, entreranno in vigore da questa domenica, per cui sei partite della Prima Divisione di calcio non potranno essere disputate con il pubblico.