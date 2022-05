Il Benfica alle spalle, Jorge Jesus vicino al sì al Fenerbahce e ai derby di Istanbul…

Il tecnico portoghese pronto per una nuova panchina…con tanto di sfide roventi contro Galatasaray e Besiktas...

Dopo la seconda esperienza alla guida delle Águias (la prima dal 2009 al 2015 con 3 titoli di campione del Portogallo, 6 Coppe di Lega, 1 Coppa del Portogallo, 2 Supercoppe di Portogallo), il futuro di Jorge Jesus potrebbe essere in Turchia. Come riporta Record, un primo incontro tra il tecnico e il presidente del club turco, Ali Koç, si è consumato a fine aprile con la presenza anche del presidente del Portogallo, Marcelo de Rebelo de Sousa. Per Jesus sarebbe la terza panchina fuori dal Portogallo, dopo le esperienze all’Al-Hilal e al Flamengo.