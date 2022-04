Il Besiktas offre due milioni a Pjanic, ma dubita che basteranno

Secondo i media turchi, il Besiktas sta cercando di convincere Miralem Pjanic, giocatore in prestito dal Barça, a restare con la squadra con l'offerta di due milioni di euro l'anno.

Miralem Pjanic ha programmato il suo ritorno al Barcellona dal 1' luglio di quest'anno. Almeno, così dice il suo contratto, visto che il suo prestito al Besiktas scade il 30 giugno. Ma la società ottomana è interessata a trattenerlo per almeno un altro anno. Però ci vuole tempo, e una buona calcolatrice in mano, per cercare di trovare la quadra con il bosniaco. Per cercare di convincerlo, il club turco gli offre due milioni di euro l'anno perché continui a far parte della squadra bianconera.