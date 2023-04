Il Besiktas tuona contro il Galatasaray: “Giù le mani dall’arbitro del derby”

Ancora il Besiktas in vista della sfida casalinga con il Galatasaray di domenica 30 aprile alle 18.00: "Siamo dell'opinione che l'arbitro Ali Şansalan rischi di scendere in campo per il derby di domenica influenzato negativamente dalle speculazioni fatte su di lui per giorni. Sulla base di questa idea, Ali Şansalan, che è noto per il suo stile di gestione leale delle partite, arbitrerà al meglio. Come Beşiktaş, non ci opporremo in ogni caso alla designazione di un altro arbitro".