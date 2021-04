Il Bilbao ce l’ha fatta, eccolo alla fine il pasillo d’onore nel derby alla Real Sociedad

La squadra di Bilbao ha rispettato la sportività e ha reso omaggio ai vincitori della Copa del Rey

Il corridoio d'onore, che in Spagna chiamano "pasillo", non era scontato: prima della finale di Siviglia avevano entrambe il mal di pancia al pensiero di dover rendere omaggio ai rivali di sempre. L’Athletic non voleva proprio entrare all’Anoeta, luogo ostile per eccellenza, e dover applaudire i padroni di casa. Ma alla fine lo ha fatto...