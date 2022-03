Il Boca e la maglia gialla: la decisione di Riquelme prima del SuperClasico vinto sul River…

Oltre al fatto che ha accettato che fosse usato nel Superclásico, Román ha posto una condizione riguardo all'abbigliamento alternativo...

Alla fine, la storia della decisione del Boca di giocare il Superclásico contro il River con la maglia gialla si è conclusa con un lieto fine. Il Boca ha vinto 1-0 al Monumental e le ragioni della scelta della maglia alternativa, mai del tutto chiare, sono passate in secondo piano. In ogni caso il club Xeneize ha approfittato della grande vittoria della squadra di Sebastián Battaglia per effettuare una mossa di marketing sui propri social. "Che succede con la nuova maglia?", ha scritto il Boca su Twitter, insieme a una foto di Gastón Ávila sorridente per la vittoria contro il River Plate, e di seguito ha pubblicato il link in modo che i fan possano acquistare la maglia gialla, che sarà sicuramente di gran moda in questi giorni.