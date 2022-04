Il Boca Juniors e i giovani talenti: riprodotto in allenamento il tremore della Bombonera…

Particolare iniziativa introdotta dagli Xeneizes per abituare i giovani talenti a…

Abituarsi al clima e alle “scosse” della Bombonera . In casa Boca Juniors hanno pensato anche a questo. L’ultima iniziativa adottata dagli Xeneizes è curiosa e particolare e riguarda i giovani talenti del club. Presso le strutture d’allenamento del centro sportivo di Ezeiza sono stati impiantati sul terreno di gioco particolari macchinari, che hanno il compito di far tremare il terreno battendo sullo stesso, generando delle scosse. Il perimetro del campo è stato tempestato di stantuffi meccanici, ricoperti da diverse scatole. Durante gli allenamenti, una volta attivati, i giocatori sentono sotto i loro piedi “scosse” e “vibrazioni” del tutto simili a quelle che avvertono giocando alla Bombonera . All’ Estadio Alberto Josè Armando , meglio noto come La Bombonera appunto, la passione dei tifosi di casa si riversa anche sul rettangolo di gioco con cori assordanti e tanto entusiasmo da causare delle vere e proprie vibrazioni sul manto erboso. Perfino le porte si muovono.

Evidentemente al Boca hanno deciso di far capire ai giovani talenti in rampa di lancio cosa possano aspettarsi giocando alla Bombonera. Gli avversari sanno a cosa vanno incontro ormai, spesso intimoriti dalle scosse dei tifosi Xeneizes. Sul canale ufficiale delle Giovanili del Boca Juniors è stato pubblicato un video in cui viene mostrata la misurazione delle scosse generate da questi particolari macchinari. Lo stesso Juan Román Riquelme, ex centrocampista e attuale vice-presidente del club, ha parlato così: “La Bombonera è l’unico stadio che si muove. Potevamo giocare male, poi c’era un corner e sapevi comunque che il gol stava per arrivare. Tu stai a lì, loro (i tifosi sugli spalti) iniziano a saltare e il campo si muove”. Quella adottata dal Boca Juniors è un’autentica novità nel mondo del calcio. I giovani talenti vanno educati e abituati…al clima e alle scosse della Bombonera…