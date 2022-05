Il Bruges vince il campionato, il presidente porta la squadra a Ibiza

Grazie alla vittoria conquistata sul campo dell’Anversa, il Bruges si laurea campione di Belgio per il terzo anno consecutivo.

Il numero uno del Bruges, Bart Verhaeghe, lo aveva promesso tempo fa quando disse che in caso di vittoria del campionato avrebbe portato tutti in vacanza premio. Detto fatto. Come si evince infatti da una foto pubblicata sui social il presidente ha portato tutti quanti a Ibiza per festeggiare.