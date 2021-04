Il Caicedo del CSKA domina il derby di Sofia: 4mila tifosi presenti nello stadio del Levski

Derby di Sofia fra il CSKA padrone di casa terzo in classifica e il Levski Sofia nono nella zona medio-bassa della classifica.

Derby con il pubblico a Sofia, stadio del Levski aperto per 4mila tifosi. Ma derby che, sul campo, ha avuto poca storia. Il CSKA Sofia, nettamente favorito con 20 punti in più in classifica rispetto al Levski, dopo 38 minuti di gioco era già sul 2-0 e poi ha gestito la sfida.