Il Celtic incendia il derby: “Guardate che arbitro ci mandano per la sfida con i Rangers!”

Don Robertson è l'arbitro chiamato a dirigere il suo secondo derby di Glasgow dopo essere stato convocato all'ultimo minuto per Willie Collum nella semifinale Old Firm della coppa di Scozia della scorsa stagione a Hampden, sfida che il Celtic ha vinto 1-0.

Robertson sarà assistito da Frank Connor e David Roome, con Steven McLean nominato quarto uomo. La Premiership scozzese ha confermato che Alan Muir sarà in servizio al VAR insieme all'assistente Daniel McFarlane. Il 36enne Don Robertsonha gestito solo una partita della Premiership scozzese in questa stagione, supervisionando la vittoria per 4-0 dei Rangers sul Livingston il 12 agosto.