Il derby asturiano torna al Molinón con il pubblico

Il duello tra Sporting e Oviedo, il primo con il pubblico allo stadio El Molinón di Gijon dal 2019, inizierà alle 20:30 e sarà trasmesso in diretta tv

Nel tardo pomeriggio di sabato 16 aprile a El Molinón, lo Sporting Gijon e il Real Oviedo scriveranno un altro capitolo della loro storica ed eterna rivalità. Ieri la Professional Football League (LFP) ha ufficializzato il calendario della trentaseiesima giornata in Seconda Divisione, in cui si giocherà il derby asturiano, fissato alle 20:30 e trasmesso in diretta tv da GOL (anche su Movistar LaLiga).

L'incontro sarà il primo tra Sporting e Oviedo allo stadio El Molinón di Gijon con pubblico sugli spalti dal 24 marzo 2019. Più di tre anni di assenza con una lunga parentesi che ha compreso due derby sulle rive del Piles private della grande essenza rappresentata dai tifosi. Con appena diciotto punti in palio fino alla conclusione del campionato dopo il fischio finale, il risultato può essere una spinta per avvicinarsi con entusiasmo alla volata finale. L'Oviedo è settimo con 48 punti, il Gijon sestultimo a quota 39. I rojiblancos del Gijon affronteranno l'eterno rivale dopo aver giocato due partite consecutive fuori casa, dopo quella di domenica a Burgos e quella di sabato 9 aprile ad Alcorcón contro l'ultimo della categoria. A Oviedo avranno un giorno in meno per prepararsi al duello di Gijón, visto che domenica 10 (18:15) ospiteranno il Leganés al Carlos Tartiere.