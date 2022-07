Il derby con CR7 innervosisce Griezmann: le Petit diable nervoso scaccia via un tifoso…

Tifosi Atletico divisi dalla società: no a Cristiano Ronaldo. Ma adesso a dividere i tifosi colchoneros è il gesto di Griezmann. Dovrebbe essere lui a far posto a CR7... per questo il francese è così irritabile...?

La trasmissione spagnola ‘Gol’ ha trasmesso in integrale il gesto dell’attaccante, gesto che ha diviso in due il mondo dei colchoneros. Chi ha difeso il numero 8 e chi lo ha criticato per non essersi prestato ad un selfie con un proprio sostenitore. Il ritorno di Griezmann nell’Atletico ha davvero poco a che fare con il Griezmann del 2018 che incantava Madrid prima del trasferimento al Barça. Spesso al centro di polemiche, le maggiori testate spagnole si chiedono se il suo futuro potrà ancora essere a Madrid, chissà. Ma se si realizzasse davvero l’utopia Ronaldo, il più indiziato, come pedina di scambio potrebbe essere proprio il piccolo principe francese.