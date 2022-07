Il derby degli “amici” a Rosario, Tevez distrugge “Chapa” Retegui: “Traditore, il fútbol non è per ca**sotto”

Il 52enne di San Fernando aveva promesso a Tevez che lo avrebbe seguito in qualità di assistente allenatore al Rosario Central, salvo poi rinunciare per il ruolo che già ricopre come Segretario dello Sport della città di Buenos Aires.

Dopo l’ultima sconfitta delle Canallas contro l’Aldosivi, Tevez non le ha mandate a dire a “Chapa”. Queste le sue dichiarazioni a Tyc Sports: “Retegui è stato negligente. Ha preferito un impegno politico piuttosto che seguire il suo sogno. Ha infranto la parola data a me, ai miei fratelli e alla mia famiglia. Ho scoperto della sua decisione solo tramite i giornalisti e questo mi ha fatto molto male. Mi aspettavo che si facesse avanti e me lo dicesse in faccia. Il calcio non è per c***sotto, devi alzare il petto e guardare avanti”. Tevez poi spiega cosa avrebbe potuto portare Retegui al club: “Sarebbe stato importante, avrebbe avuto una visione diversa. Viene dall’hockey e conosce altri tipi di movimenti diversi da quelli del calcio”. Conclude così Tevez: “Adesso la cosa più importante è andare avanti, ma non gli parlerò più”.