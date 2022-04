Il derby degli sconfitti, tutti contro tutti al Flamengo: striscioni dei tifosi e tensioni interne

Aria tesissima al Flamengo dopo la sconfitta all'andata e il pareggio al ritorno nei due derby in finale carioca contro il Fluminense

La doppia finale del campionato di Rio persa nel derby contro il Fluminense, ha fatto esplodere il classico "tutti contro tutti" al Flamengo. Il rapporto tra Paulo Sousa e lo spogliatoio non è dei migliori. C'è insoddisfazione da parte dei rossoneri per la filosofia di lavoro del tecnico portoghese: gli atleti pensano che gli allenamenti siano deboli. Tensioni che non riguardano solo il rapporto fra la squadra e il tecnico. I tifosi sono sul piede di guerra...