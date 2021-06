Il derby dei fratelli, anche Ronald critica Frank De Boer: “Cruyff si ribalterebbe nella tomba”

La posizione di Frank de Boer come Ct dell'Olanda è in dubbio poco prima dell'inizio dell'Europeo. La cosa divertente è che, tra l'ondata di critiche che si è scatenata contro di lui, c'è suo fratello Ronald: ha criticato il gioco della...

Frank de Boer è stato pesantemente criticato in Olanda per il suo ultimo 2-2 contro la Scozia. Il risultato di questa partita, seppur amichevole, ha scatenato infiniti dubbi sul fatto che sia lui l'uomo giusto per guidare la Nazionale all'Europeo. Non che queste lamentele prima non esistessero, ma adesso sono aumentate esponenzialmente. La cosa più sorprendente di questa situazione è che anche suo fratello Ronald de Boer risulta fra i detrattori. In un'intervista a 'De Telegraaf'. Ha addirittura fatto ricorso alla mitica figura di Johan Cruyff, storico esponente del touch football dall'eterna influenza, per far capire che non gli piace quello che vede in campo.