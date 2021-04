Il derby dei soci, il Boca Juniors “doppia” il River: la protesta “Noi siamo molti di più…”

Nella sua relazione annuale sui club da parte della Federcalcio argentina, il Boca conta più di 200mila soci e il River Plate 100mila. Ma i dati hanno generato discussioni e polemiche...

La polemica è scaturita dal fatto che per il River Plate non sono stati conteggiati gli associati della comunità ufficiale di Somos River, perché il club non li considera direttamente membri, sebbene conceda loro benefici diretti e dà loro strutture per essere parte della community. Se si contassero questi affiliati, la cui categoria non è uguale a nessuno del lato Boca, la cifra del River salirebbe a circa 150mila. Un altro punto che il rapporto ha analizzato è stato il numero di persone che seguono i profili social ufficiali di ciascuna squadra. Boca e River, rispettivamente con 18 e 17 milioni, tornano in vetta, seguiti molto lontano dal San Lorenzo, con quasi due milioni.