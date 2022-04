Il derby del Galles del Sud si lamenta: “Perchè Cardiff-Swansea senza diretta tv?”

Quelli in attesa del derby sono gli Swansofficial days e i giocatori gallesi imitano su Instagram le esultanze di Mbappe...

Swansea City sedicesimo in classifica a 48 punti, Cardiff un gradino più sotto a quota 46. Zero rischi di retrocessione, squadre gallesi tranquille in Championship, la seconda serie del calcio inglese. Ma tutto questo è vero fino al derby del Galles, che da solo accende l'atmosfera. Si gioca domani 2 aprile alle 16.00, al Cardiff Stadium.