Il derby del Medio Oriente: l’Iran vince sul campo e fa pace con l’Iraq sui social…

Bandiere strappate prima di Iran-Iraq 1-0, poi il clima torna sereno dopo la gara di qualificazione mondiale...

Le squadre nazionali di calcio dell'Iran e dell'Iraq sono rivali sportive che si affrontano dal 1962. Secondo The Malay Mail, "Le emozioni sono sempre alte quando Iran e Iraq si incontrano sul campo di calcio". La partita più recente tra le due squadre è stata quella di qualificazione ai Mondiali del 15 giugno 2021, ospitata in Bahrain, dove l'Iran ha vinto la partita per 1-0. La rivalità non è un risentimento ispirato al calcio tra i due, ma più a temi di geografia, religione e storia. Iran e Iraq sono paesi vicini, che condividono una lunga storia. In epoca contemporanea, specialmente durante il regno di Saddam Hussein, i due paesi hanno avuto cattive relazioni fino a combattere la guerra Iran-Iraq per 8 anni.

Tuttavia, nessuno si aspettava che la partita Iran-Iraq 1-0 del 15 giugno 2021, svoltasi in Bahrain come partita delle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, si sarebbe trasformata in un palcoscenico per sfogare le lamentele politiche. Forse anche perché l'esito della partita non influenzerebbe in alcun modo le possibilità di qualificazione di nessuna delle due squadre per l'accesso al turno successivo. I giovani iracheni che hanno manifestato vigorosamente in tutto il paese contro l'eccessiva portata politica ed economica dell'Iran in Iraq avevano condiviso prima della gara post sui social media sottolineando il loro desiderio di una vittoria che risollevasse il morale e mostrando la loro lotta per l'indipendenza da Teheran, che accusano di sostenere le milizie ritenute ucciso decine di attivisti. Per alleviare la tensione causata da tali post tra i fan iraniani, i media affiliati alle milizie sostenute dall'Iran in Iraq hanno condiviso contenuti volti a promuovere la "forte alleanza" e i "legami fraterni" tra i due paesi. Tuttavia, un poster pubblicato sull'account Twitter del canale televisivo Al-Ahad, affiliato di Asa'ib Ahl Al-Haq, sostenuto dall'Iran, ha suscitato polemiche anche tra le milizie sostenute dall'Iran. Il poster mostrava un giocatore iracheno che sorrideva mentre strappava la bandiera iraniana. Il testo sul poster recita: "I leoni della Mesopotamia (cioè, la squadra irachena) vinceranno con il permesso di Allah". Poche ore dopo, i fan iraniani hanno condiviso sui social media la propria versione del poster, che questa volta mostrava un giocatore iraniano che strappava la bandiera irachena...