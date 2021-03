Il derby del murale, Futre: “Joao Felix uomo partita” – Morientes “decisivo il centrocampo Real…”

La Liga ha riunito Paulo Futre e Fernando Morientes per il loro pronostico sul derby di domenica 7 marzo. Per l'ex Atlético Joao Félix "potrebbe essere il migliore" e per l'ex Real occhio al trio Kroos-Casemiro-Modric. Convocato Benzema

Redazione DDD

Dopo aver presentato il nuovo murale che collega le strade dell'Atlético Madrid e del Real Madrid nella capitale spagnola, LaLiga ha fatto sedere Paulo Futre e Fernando Morientes su un divano per esprimere la loro opinione sul derby.

"Mancano molte partite. La distanza si è accorciata in classifica, ma se l'Atleti vince il derby il suo vantaggio cresce di molto, e se vince il Madrid le chances dei blancos crescono. Nelle ultime stagioni, le differenze si sono ridotte e c'è ancora molto da decidere", ha detto l'ex attaccante del Real Madrid, seguito da Futre: "C'è il Barça, c'è il Siviglia, che sta molto bene...c'è ancora tanto campionato. Questo è il torneo più competitivo al mondo come per gli inglesi. Guarda quello che è successo con il Levante, in due partite l'Atletico ha perso cinque punti".

"In un derby di Madrid non ci sono mai favoriti. Una squadra può stare benissimo e l'altra in crisi, ma quando l'arbitro fischia è tutto finito", ha detto il portoghese. Una visione condivisa da Morientes: "Penso lo stesso. Se andiamo a tutta la storia di questa stagione, l'Atlético è più regolare del Real Madrid. Se andiamo alle ultime partite, il Real avrà risultati migliori, ma non c'è un chiaro favorito". E chi sarà il giocatore più importante del derby? Morientes è conservatore: "Da parte del Madrid c'è una linea, che è quella che tutti guardano perché è fissa. Kroos, Casemiro e Modric, sono loro che fanno gioco, e se non stanno bene, la squadra non funziona. Se non vanno avanti, la squadra non segna gol". Nel frattempo, Paulo Futre strizza l'occhio: "La partita può essere segnata da Llorente, il nostro ragazzo di Liverpool. Luis Suárez... E se devo scommettere su qualcuno, Joao Félix. Potrebbe essere il migliore in campo, si spera, ho fiducia nel mio connazionale".