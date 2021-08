Il derby del Rio è tutto Usa: gol nel finale e tifosi messicani furiosi #FueraTata

Miles Robinson ha segnato di testa al 117esimo minuto il gol decisivo, e la formazione universitaria junior degli Stati Uniti ha battuto la Nazionale messicana con tanti titolari: 1-0 e vittoria della Gold Cup.

Il derby del Rio Bravo/Rio Grande stava ormai arrivando ai rigori. Kellyn Acosta ha determinato un calcio di punizione e Robinson ha superato Edson Álvarez, colpendo la palla di testa e mettendola alla destra del portiere Alfredo Talavera. Robinson, difensore di 24 anni alla sua quarta stagione di Major League Soccer con Atlanta, ha ottenuto il suo terzo gol in nazionale in nove presenze. Gli Stati Uniti hanno vinto il loro settimo titolo della Gold Cup, il primo dal 2017, eguagliando il Messico per il maggior numero di 15 tornei. Il Canada ha vinto nel 2000. È stata la seconda vittoria per gli americani in sette finali contro il Messico. E sui social i tifosi della squadra sconfitta si scatenano con l'hasthag #FueraTata, in aperta polemica con il CT.