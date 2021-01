Il derby del Rodano accende la radio, Florian Gazan: “Saint-Etienne daltonico, vincerà il Lione”

Domenica da derby fra il Saint-Etienne pericolante e decimato dal Covid, e il Liona lanciatissimo anche nei pronostici della vigilia...

Ogni sabato alle 8 sulla francese RTL, l'animatore televisivo e radiofonico francese Florian Gazan si lancia in una scommessa con umorismo, ironia, provocazione. Sabato 23 gennaio ha annunciato: l'Olympique Lyonnais vincerà a Saint-Étienne, domenica 24 gennaio al termine della 21esima giornata di campionato, e vincerà così il 122esimo derby della storia tra le due rivali: il primo risale al mese di ottobre del 1951, con una vittoria per 4-2 sempre da parte del Lione.

Ha detto l'opinionista: "I Verdi del Saint-Etienne sono piuttosto daltonici visto che sono decisamente in rosso: con 19 punti in 20 partite, hanno appena eguagliato il peggior record del club di Saint-Etienne da 30 anni. Arrivano da due sconfitte e tre pareggi, sono 16' in Ligue 1 e scivolano lentamente ma inesorabilmente verso la Ligue 2. Ve l'avevo detto due mesi fa. Come se non bastasse, la tegola Covid è caduta sul centro di allenamento del Saint-Etienne, privando il tecnico Claude Puel, lui stesso positivo, di 10 giocatori nell'ultima partita persa a Strasburgo (1-0). Buona fortuna. Contro il Lione andrà un po' meglio, beh se così si può dire, visto che il Saint-Étienne recupererà un giocatore".