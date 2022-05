Il derby del Rodano resiste: Saint Etienne allo spareggio con l’Auxerre

Il Saint-Etienne è il grande vincitore dell'ultima giornata di campionato, conquistando il 18esimo posto grazie al pareggio contro il Nantes. Quindi sarà spareggio con la terza di Ligue 2, l'Auxerre.

Battuto da un PSG che ha festeggiato il prolungamento di Mbappé, il Metz ha perso il posto agli spareggi ed è retrocesso, insieme al Bordeaux, all'ultimo posto in Ligue 1 nonostante la vittoria contro il Brest questo sabato. A Lione, dove c'è grande rivalità con il Saint Etienne, sperano ancora di poter fare il derby con i rivali nella prossima stagione. A patto che i Verts battano l'Auxerre nello spareggio per restare in Ligue 1.

Il Saint-Etienne ha conquistato il 18esimo posto in una gara di grande suspance, grazie a Romain Hamouma e al suo gol del pareggio al 79' nel match sul campo del Nantes terminato 1-1. Il Nantes, sebbene in vacanza, aveva fatto capire all'avversario della serata che non ci sarebbe stata pietà. Ludovic Blas si era procurato un rigore che lui stesso ha trasformato al 23'. Ma al Nantes è mancato molto Randal Kolo-Muani. Ma è stata decisiva la leggenda Romain Hamouma, dieci anni nel club, con il suo gol alla fine della partita, che consente al Saint-Etienne di concedersi una settimana in più di tregua e di giocarsi i playout salvezza.