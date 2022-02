Il derby della fascia di capitano United: lo sgarbo di Ronaldo a Maguire

Il Manchester United non trova pace e nonostante la vittoria nell’ultima di campionato contro il Brighton, l’allenatore Ralf Rangnick si trova alle prese con un nuovo spinoso problema da risolvere

Cristiano Ronaldo avrebbe espressamente chiesto al tecnico dei Red Devils di diseredare dalla fascia di capitano Harry Maguire per impossessarsene. Le conferme arrivano soprattutto dalla stampa inglese e, come riporta il The Mirror , il portoghese potrebbe essere il nuovo capitano dello United già nelle prossime settimane.

Il The Mirror fa chiarezza sulla situazione: "All'inizio Ronaldo ha chiesto ai compagni di supportare Maguire. Il problema è che l'allenatore adesso vuole che Ronaldo sia il mentore dei giovani e questo dovrebbe essere compito del capitano, quindi Maguire non l'ha presa bene". Il difensore è finito sotto l’occhio del ciclone per le prestazioni non certo entusiasmanti, e perdere la fascia da capitano potrebbe infliggere a Maguire il colpo di grazia. Ronaldo, che però non avrebbe voluto sentire ragioni, potrebbe rompere definitivamente gli equilibri di uno spogliatoio che scricchiola da un po’.