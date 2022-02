Il derby delle capriole: si prevedono scintille nel prossimo Clasico fra Kroos e Aubameyang…

Nel prossimo duello tra Madrid e Barcellona, ​​Toni Kroos e Pierre-Emerick Aubameyang potrebbero affrontarsi. Tutto questo dopo che un anno fa il tedesco ha messo in discussione tutti coloro che fanno coreografia quando segnano, il gabonese...

Kroos ha detto di non capire Aubameyang e molti altri che, dopo un gol, ballano o fanno capriole coreografiche per celebrarlo. Il gabonese rispose al tedesco. "Questo Toni Kroos ha figli? È solo per ricordargli che i miei festeggiamenti sono per loro e lo farò di nuovo. Speriamo che un giorno tu abbia dei figli e li renda felici così ", ha scritto Aubameyang sui suoi profili. Kroos, ovviamente, non rimase in silenzio. Quel "questo" che Aubameyang ha inserito nel suo messaggio non gli andava bene. Lo ha vissuto in modo sprezzante e gli ha dato la sua risposta: "Questo Toni Kroos ha tre figli". Insieme al messaggio, un bacio per l'attaccante ex Arsenal. Voleranno scintille nel prossimo Clasico?