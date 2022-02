Il derby delle ex parenti povere: Union Berlino contro St. Pauli in coppa di Germania

Dopo aver eliminato l'Hertha Berlino nel derby, l'Union Berlino si ritrova in coppa di Germania contro il St. Pauli che di recente ha battuto Amburgo in campionato e Borussia Dortmund proprio in Coppa.

Redazione DDD

Il calcio a Berlino non è più solo l'Hertha, così come ad Amburgo non è più solo l'Amburgo. E' il momento delle squadre emergenti, delle ex parenti povere che hanno fame di calcio. A Berlino i derby li sta vincendo l'Union e ad Amburgo invece il St. Pauli.

Ecco perché gli ottavi di DFB-Pokal, la coppa di Germania, hanno regalato un accoppiamento accattivante, tra St. Pauli e Union Berlin. Sui social c'è anche chi lo definisce il manifesto ideologico del calcio tedesco di sinistra.