Il derby delle parole, Fenerbahce: “Vittoria chiodo fisso” – Besiktas: “Niente è come vincere queste gare”

Non è un derby d'alta classifica, ma i toni sono già molto caldi...

E' clima derby a tutti gli effetti a Istanbul. Il 25enne centrocampista Miguel Crespo ha descritto l'avvicinamento del Fenerbahce: "Come squadra, abbiamo un solo pensiero in testa ed è vincere; crediamo e ci fidiamo l'uno dell'altro". Lo ha dichiarato al sito ufficiale prima della partita del derby con il Beşiktaş.

Dal Belgio arriva invece un incoraggiamento per il Besiktas. Il tedesco Andreas Beck, difensore 34enne del Besiktas dal 2015 al 2017 e oggi in forza ai belgi dell'Eupen nella massima serie belga, ha scritto su Twitter: "Non c'è niente come una vittoria nel derby di Istanbul! In bocca al lupo mie aquile nere!".