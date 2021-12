Il derby dell’incertezza alle Canarie: nessuna limitazione ma tanta paura…

Tenerife-Las Palmas, derby canario di domenica 2 gennaio resta senza limitazioni alla capienza nonostante la pioggia di contagi: "C'è paura; la salute viene prima di tutto".

Sessantotto giorni dopo il derby vinto in casa dal Las Palmas, il Tenerife si appresta (nella foto Laprovincia.es) ad organizzare il derby di ritorno fra mille incertezze Covid. Si temeva la scelta di far giocare il derby a porte parzialmente chiuse, ma nonostante l'ondata di contagi alle Canarie ad oggi non ci sono limitazioni alla capienza del derby Tenerife-Las Palmas del 2 gennaio. Gli ospiti dicono subito: "La salute prima di tutto...".

Intanto gli ex calciatori del Tenerife e del Real Madrid hanno giocato nei giorni scorso allo stadio Heliodoro Rodríguez López di Tenerife una partita di solidarietà per raccogliere fondi per aiutare le persone colpite dal vulcano La Palma. Fernando Hierro, Álvaro Arbeloa ed Emilio Amavisca sono stati alcuni degli ex giocatori del Real Madrid vestiti corti in questo evento di beneficenza, terminato con una vittoria per la squadra di Tenerife (2-0).