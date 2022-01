Il derby di Germania dei veleni: il Borussia Dortmund accusa e l’arbitro riceve minacce di morte

Jude Bellingham ha fatto riferimento al presunto coinvolgimento dell'arbitro Felix Zwayer in uno scandalo di partite truccate dopo le decisioni contestate dal Borussia Dortmund nel Klassiker dei mesi scorsi contro il Bayern Monaco.

L'onda lunga del derby di Germania. A dicembre, il Borussia Dortmund ha perso in casa il Klassiker 3-2 contro il Bayern Monaco e le conseguenze le paga ancora oggi un arbitro tedesco, bersagliato da minacce di morte online dopo che Jude Bellingham, giovane talento del Borussia, ha richiamato in maniera accesa in un infuocato post-partita, l'attenzione su una storia di presunte partite truccate che riguardava proprio il fischietto tedesco Felix Zwayer. Tra i gialloneri e i bavaresi, tra il nord e il sud della Germania esiste una rivalità consolidata.

Alla fine dello scorso anno, i padroni di casa erano furiosi dopo che il Bayern ha ricevuto un rigore nel finale per vincere la partita a seguito di un fallo di mano di Mats Hummels, con l'allenatore Marco Rose espulso per proteste. Robert Lewandowski non ha fallito dagli undici metri, vincendo il Klassiker per i campioni in carica della Bundesliga, che si sono rafforzati ulteriormente in testa alla classifica. Gli animi hanno continuato a divampare dopo il fischio finale e Bellingham ha fatto riferimento al coinvolgimento dell'arbitro Felix Zwayer in un famigerato scandalo che aveva fatto vergognare il calcio tedesco all'inizio del 2005. Il nazionale inglese aveva detto a ViaPlay : "Da un arbitro che ha aggiustato una partita in Germania, cosa ti aspetti? Per me, non era rigore. Hummels non stava nemmeno guardando la palla e stava lottando per prenderla ma viene colpito e sbilanciato, come può aver commesso fallo?".

E fin qui ci sta la recriminazione per l'episodio di campo. Ma quello che ha pesato nella vita quotidiana di Zwayer nelle settimane successive al Borussia-Bayern del 2021 è stato il riferimento al grave caso di 17 anni fa, quando l'arbitro tedesco era stato sospeso per sei mesi dopo un incidente che aveva coinvolto un ex arbitro della 2. Bundesliga, anche se il coinvolgimento diretto di Zawyer non è stato dimostrato. La vicenda riguardava infatti in primis Robert Hoyzer, che aveva preso tangenti per aggiustare numerose partite che ha arbitrato e Zwayer ne è stato lambito perchè prestava servizio come suo assistente arbitro. Si disse all'epoca che avrebbe ricevuto 300 euro per favorire il Wuppertaler SV durante una partita. Zwayer e altri tre hanno poi denunciato Hoyzer alla Federcalcio tedesca e il 40enne ha successivamente ricostruito la sua carriera per diventare un arbitro di categoria elite FIFA e UEFA. Per tornare ad oggi, Jude Bellingham è stato multato di 40.000 euro per i commenti dell'arbitro dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco, ma le conseguenze dell'intervista non si sono sopite. Zwayer, che continua a negare il suo coinvolgimento in partite truccate, afferma di aver ricevuto minacce di morte, dopo le parole di Bellingham, durante un'intervista con Sky Sport Germania: "Sono arrivati molti messaggi sul mio account di posta elettronica ufficiale che sono incredibili e che sono anche molto difficili da gestire", ha detto.