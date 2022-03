Il derby di Istanbul si gioca…se il Galatasaray riesce a tornare in pullman da Smirne…

Il Galatasaray non ha potuto atterrare a Istanbul per neve dopo la trasferta europea di Barcellona. Domani c'è il derby, se la squadra di Terim riesce a tornare da Smirne...Nel Besiktas sarà assente Pjanic per problemi muscolari

Redazione DDD

Piccola odissea Galatasaray, la via del derby contro il Beşiktaş è tortuosa. Se la partita non viene rimandata, un viaggio difficilissimo attende i giallorossi. La squadra giallorossa, che proseguirà gli allenamenti a Smirne, dovrà tornare a Istanbul in autobus se il volo aereo verrà ritenuto sfavorevole.

Dopo aver svolto l'allenamento di ieri presso le strutture del Göztepe, il Galatasaray continuerà i suoi preparativi per il derby lavorando oggi allo stadio Alsancak. Tuttavia, le abbondanti nevicate in corso e le cattive condizioni meteorologiche a Istanbul sollevano dubbi sul ritorno nella capitale per il derby.