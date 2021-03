Il derby di Libertadores insegue gli ex Boca a Marsiglia: striscione River e fuori dalla coppa francese

L'Olympique Marsiglia clamorosamente eliminato dalla coppa di Francia: il danno della sconfitta e la beffa dello striscione da derby argentino...

Jorge Sampaoli è sceso in terra francese, dopo essere stato nominato nuovo allenatore dell'Olympique Marsiglia. L'argentino dovrà rimboccarsi le maniche e lavorare duro perché ciò accada, dopo che l'ex tecnico dell'Atlético Mineiro ha dovuto rispettare l'isolamento obbligatorio. I pessimi risultati in Ligue 1 (il Marsiglia ha vinto una delle ultime 11 partite e si colloca all'ottavo posto in classifica) sono stati trasferiti alla Coupe de France e la squadra è stata eliminata a sorpresa dopo essere caduta 2-1 nei Sedicesimi di finale contro gli gli avversari del Canet Roussillon, squadra di Quarta divisione.

Nel suddetto incontro Darío Benedetto e Leonardo Balerdi sono stati sostituti e per gli ex Boca c'era qualcosa ad attenderlo fuori dal campo di gioco: una bandiera appesa alla recinzione a bordocampo che incarnava un messaggio forte che alludeva alla sconfitta degli Xeneizes nella storica finale di Libertadores contro il River Plate, a Madrid. "Come ti fa male la coda", recitava lo striscione, con la scritta 12/9/18, data in cui la squadra di Marcelo Gallardo divenne campione di Libertadores al Santiago Bernabéu. Da segnalare che Benedetto giocò titolare quel match in Spagna mentre Balerdi, che faceva parte della rosa, non era stato convocato da Guillermo Barros Schelotto e poche settimane dopo andò al Borussia Dortmund.