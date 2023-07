Il derby di Los Angeles ha trovato un nuovo leader: dopo Ibra, ecco Riqui Puig…

Questa volta non ci sono alibi, il Los Angeles FC giocava con i titolari...Galaxy_ Riqui Puig aveva una voglia matta di togliersi la maglia ma ci ha pensato e ha deciso di evitare...

Redazione DDD Direttore responsabile

Nella rivalità losangelina tra LA Galaxy e LAFC, Zlatan Ibrahimovic aveva lasciato il segno fin dall'inizio a favore dei Los Angeles Galaxy. Anche se poi il messicano Carlos Vela, Los Angeles FC, è diventati il capocannoniere nella storia di El Trafico con 12 gol.

Ma le rivalità naturalmente sono sempre alla ricerca di una scintilla: ecco Riqui Puig

Il 23enne centrocampista dei Galaxy ed ex prodotto del Barcellona ha scelto di utilizzare El Trafico come talent show. È uno dei migliori giocatori della Major League Soccer che gioca in una squadra in difficoltà, quindi la sua abilità spicca ancora di più. "Gioca semplicemente a un'altra velocità", ha detto l'allenatore Greg Vanney. "La sua capacità di ricevere la palla in movimento, cambiare velocità, spostarsi attraverso spazi in cui non sembra che nessuno possa passare, è sopra la media".

Non c'è esempio migliore di quando è scivolato tra i difensori e ha segnato un gol irreale contro la LAFC l'ultima volta che le due squadre hanno giocato. L'avvertenza è che si trattava di una partita degli ottavi di finale della US Open Cup in cui LAFC ha schierato i giovani per far riposare la loro squadra principale per la finale della CONCACAF Champions League che si stava avvicinando. Puig si è tolto la maglia e ha festeggiato alla maniera di Lionel Messi mostrando il numero 6 al pubblico. Questo non è stato bene a molti della squadra LAFC, e il veterano Giorgio Chiellini si è assicurato che tutti sapessero cosa ne pensava mentre urlava ad alta voce "pagliaccio", mentre Puig stava facendo le interviste post partita.

Proprio ciò di cui la rivalità aveva bisogno per aggiungere ancora più attesa per la stravaganza del 4 luglio al Rose Bowl. E davanti a un record MLS di 82.110 fan, ovviamente Puig ha tenuto fede. Questa volta non giocava contro i bambini. Ha fatto un derby masterclass, orchestrando la vittoria per 2-1 per il Galaxy, finendo con un gol e un assist. "Sono un giocatore a cui piace giocare partite importanti con molta pressione e molti tifosi sugli spalti", ha spiegato Puig dopo la vittoria. Partita da tre punti e derby vinto, sono molto contento e felice per la squadra, avevamo davvero bisogno di questi tre punti”.

Gli è stato chiesto specificamente se pensava di ripetere quella controversa celebrazione contro la LAFC dopo aver segnato. "Stavo morendo dalla voglia", ha detto, mostrando un enorme sorriso. “La verità è che se avessi ricevuto un cartellino giallo non avrei potuto giocare la partita successiva e non posso saltare le partite perché la squadra ha bisogno di me e io ho bisogno della squadra. In quel momento ci ho pensato un secondo e ho deciso di non togliermi la maglietta”.