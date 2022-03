Il derby di Manchester e il giallo CR7: “Cristiano sta bene”, e la sorella piazza il like…

Niente CR7 nella formazione presentata da Ralf Rangnick all'Etihad Stadium contro i rivali Citizens...

Ad alimentare il chiacchiericcio anche un like piazzato dalla sorella di Ronaldo ad un post su Instagram in cui si sosteneva che in realtà CR7 stia bene e che la sua assenza non sia legata a ragioni fisiche. La mancata partecipazione al derby in cui De Bruyne ha portato due volta in vantaggio i Citizens con la sua doppietta intervallata dal pareggio di Jadon Sancho, secondo la pagina cr7.o_lendario, sarebbe una scelta dello stesso Ronaldo, che si sarebbe rifiutato di partecipare alla sfida dopo aver saputo di non essere titolare.