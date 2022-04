Il derby di Siviglia nel nuovo album di Montoya: “Sevilla anima mia, ma il Betis…”

Il derby di Siviglia, nel nuovo brano di Juanlu Montoya: "Suona il mio Siviglia dell'anima, ma il Betis ha già un obiettivo"

Questo venerdì, l'artista spagnolo Juanlu Montoya ha pubblicato il suo nuovo album, 'Con Calma', un album in cui combina alcune canzoni famose, come 'Arrebato de Amor' o 'Lasolucion', con altre inedite e in cui sono citati entrambi i club calcistici di Siviglia, ovvero il Sevilla e il Betis. È nel suo nuovo singolo, quello che dà il nome al nuovo lavoro, in cui fa la sua apparizione il derby di Siviglia. Nel videoclip l'apparizione del Siviglia è immediata, con una sveglia con lo scudetto della squadra biancorossa che lascia il posto all'inizio della canzone. "Oggi gioca la mia squadra del cuore, gioca il mio Siviglia dell'anima, ma il Betis ha già un obiettivo, un obiettivo per tutte le squadre", si legge nella canzone di Juanlu Montoya, in cui si vede il cantante vestito con la divisa del Siviglia e tre amici che festeggiano il gol del Betis con la maglia biancoverde.