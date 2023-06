Il derby di Tunisi detronizza l’Esperance: niente titolo nazionale dopo 6 anni!

Il derby di Tunisi fra Esperance e Club Africain è finito 0-0 e fin qui nulla di male. Ma è stata proprio questa partita, la stracittadina, allo stadio Hammadi Agrebi, noto come stadio olimpico di Radès, a sancire la sgradevole realtà per l'Esperance,

L'Esperance di Tunisi aveva vinto tutti gli ultimi 6 campionati nazionali, ma questa volta al primo posto, con tanto di festa per il titolo si consacra l'Étoile du Sahel, società polisportiva tunisina con sede nella città di Susa, conosciuta principalmente per la propria sezione calcistica, ma attiva anche in sport come pallacanestro, pallamano, pallavolo, judo, lotta e ginnastica.