Il derby etnico fra serbi e croati: clamoroso, quando la Stella Rossa dovette rinunciare a Kramaric…

Prosinecki ci aveva preso, ma...

Prosinecki aveva convinto la Stella Rossa a prenderlo, ma gli ultras del Marakana, i nazionalisti serbi, non volevano in squadra un giocatore croato, appartenente per di più alla squadra della capitale del Paese con cui la Serbia era stata in guerra negli anni '90. E Prosinecki e la Crvena furono costretti a rinunciare...