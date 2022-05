Il derby fra Parigi e Marsiglia: ecco perché Pogba preferisce la Juve…

Sembrava una associazione di idee perfetta: Pogba, Francia, Parigi. E invece...

Lo striscione è di un anno fa, ma è valido ancora oggi. Vero che Paul Pogba, una volta ultimato il suo contratto con il Manchester United, sta scegliendo i colori bianconeri per il progetto, per Allegri, meno per il contratto, più per gli ottimi ricordi juventini che ha. Ma c'è anche dell'altro...

Molti ricordano infatti che un anno fa, e la situazione ad oggi non è cambiata, alcuni tifosi del PSG avevano esposto uno striscione abbastanza emblematico: “Pogba, ascolta tua madre: lei non ti vuole qui, e non ti vogliamo nemmeno noi“. Proprio la madre di Pogba, si è più volte dichiarata come tifosa dell’Olympique Marsiglia, squadra strarivale del PSG, una rivalità molto seria nel Le Classique transalpino. Lo stesso PSG ha fatto una offerta importante al nazionale francese, ma anche il club della capitale sa bene che gli ultras del proprio club hanno chiuso la stagione in contestazione nei confronti della squadra e della dirigenza, e pertanto sarebbe anche meglio non alimentare questa situazione con l'arrivo di un giocatore sgradito alla carne del tifoso...