Il derby giovanile di Madrid lancia Oscar Aranda: piaceva a Zidane, lo vuole Raul nel Castilla

Raúl González deve lavorare per formare la squadra migliore. Il mito del Real deve prestare attenzione alle grandi stelle del resto delle categorie per rafforzare i ranghi del Castilla per la prossima stagione in Segunda Division B.

Redazione DDD

Óscar Aranda è uno dei giocatori che potrebbero entrare a far parte delle fila del Castilla, filiale del club madridista. Il giocatore classe 2002 ha mostrato le sue doti di qualità nella Youth A del Real Madrid. La sua ultima apparizione nell'andata dei quarti di finale della Copa de Campeones giovanile spagnola nel derby contro l'Atlético Madrid gioca a favore del suo prossimo futuro. A ragione Zidane ci aveva messo gli occhi addosso: la doppietta di Aranda ha deciso il derby giovanile di Madrid di domenica 13 giugno.

Il centrocampista è una perla che si allena dal 2018 a La Fábrica del Granada. Continua a migliorare, al punto che finirà per unirsi alla Prima squadra del Castilla allenato da Raúl. Aranda ha partecipato domenica alla rimonta contro i colchoneros con una doppietta chiudendo l'andata con un 2-1. A lui è stato affidato il compito di segnare, dimostrando la sua forza fisica e il buon rapporto con la porta. Il centrocampista gioca più spostato a sinistra, con la tecnica e la logica del piede invertito. Óscar Aranda ha già avuto l'opportunità di entrare in contatto con la prima squadra del Real Madrid. Zidane aveva convocato il centrocampista nella partita contro il Villarreal che si è giocata nel novembre 2020. L'ex allenatore del Real Madrid lo ha tenuto d'occhio da vicino e non lo ha mai perso di vista. Zizou ha apprezzato il suo buon tiro e la facilità di dribbling.