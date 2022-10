Il derby riempie d’orgoglio Gabriel Jesus: “All’Arsenal sono felice, non come con Pep…”

Gabriel Jesus sta incantando per gol e rendimento. Il brasiliano ha fino ad ora siglato la bellezza di cinque gol in otto partite, mettendo a referto anche tre assist.

Dopo il match disputato contro il Tottenham nel pomeriggio di sabato 1 ottobre, i Gunners sono stati momentaneamente primi in classifica. Anche per l'importanza, il cinismo e la spietatezza sottoporta di Gabriel Jesus. Da esubero a protagonista, ed a testimonianza della sua freddezza ci sono i numeri: tutte le cinque reti messe a segno provengono da dentro l’area. Due di queste sono state messe a segno di testa.

Il brasiliano ha celebrato sui social il suo primo North London derby e ha parlato di come si trova all'Arsenal: "Qui è diverso. È diverso il calcio, ci sono diversi giocatori, diversi modi di giocare. Al City era diverso. L'attaccante non prendeva così tanto la palla. E, quando qualcuno doveva toccarla, non era l'attaccante, perché Guardiola aveva messo un centrocampista. Bello, tutto bene. Così ho deciso di cambiare. Ho parlato molto con Arteta della modalità di gioco, lui mi conosce, io lo conosco, ho capito cosa voleva da me. Ora sono sciolto in campo, gioco a calcio con il sorriso sulle labbra e provo a fare il mio meglio sempre".