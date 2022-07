Il derby violato, saltato il patto di non aggressione Atletico-Real: Jesús Fortea è già merengue

Il patto di non aggressione tra Atlético e Real Madrid è stato formalmente infranto. Jesús Fortea, ex del gruppo colchonero, si è unito alla cantera del Real come confermato dai suoi social network. Farà parte della Juvenil B della squadra...

Redazione DDD

Finora Atletico Madrid e Real Madrid avevano una sorta di patto non scritto in base al quale nessuna delle due squadre avrebbe ingaggiato giocatori del settore giovanile dell'altra, ma tutto questo è stato infranto. Jesús Fortea, promettentissimo terzino spagnolo, ha lasciato i biancorossi per entrare a far parte della squadra bianca, come hanno confermato sia lui che il club del "merengue" sui loro canali social.

"Molto contento di questa nuova sfida. Hala Madrid!", ha scritto il calciatore in un post su Instagram in cui ha posato con la maglia che dovrà difendere d'ora in poi. I commenti dei suoi amici che lo incoraggiavano in questa fase non hanno tardato a manifestarsi. Tra i quali anche un breve messaggio d'affetto di Álvaro Arbeloa.

La giovane promessa sarà inserita nella Juvenil B alla Fábrica, la cantera del Real, da dove un giorno proverà a fare il suo debutto come parte della squadra d'élite guidata da Carlo Ancelotti. Per raggiungere questo obiettivo, ha anni di lavoro davanti a sé a meno che non sia protagonista di un livello elevato che faccia pensare a Re Carlo di dargli una possibilità fin d'ora.

La firma di Jesús Fortea corrisponde alla politica che il Real Madrid ha delineato nelle ultime finestre di mercato. Per la Prima Divisione ha incorporato professionisti come Tchouaméni o Camavinga, giovani prospetti. E, per le sue categorie inferiori, è stato fatto con uno dei giocatori più brillanti dell'eterno rivale locale.