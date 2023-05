La Liga in queste ultime settimane è di certo il campionato più movimentato. Questa volta la scena se la prende il Cadice, o per meglio dire, uno dei suoi. Ivan Alejo, professione centrocampista, segni particolari? Di certo una testa calda. Alle tv non è sfuggito un gesto anomalo durante Villarreal-Cadice. Alejo va a terra, il centrale dei padroni di casa, Aissa Mandi, lo invita a rialzarsi, ma Alejo non ci sta e rialzandosi recapita un morso sulla spalla sinistra del difensore tunisino.